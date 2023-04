09:45 Uhr | BKA: 6.000 Straftaten mit Bezug zu Ukraine-Krieg

In Deutschland sind im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg rund 6.000 Straftaten registriert worden. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf das Bundeskriminalamt (BKA). Demnach richteten sich die Taten in den ersten beiden Kriegswochen zum großen Teil gegen Russland. In den vergangenen Monaten hätten Straftaten überwogen, die sich gegen die Ukraine richteten. Dem Bericht zufolge ging es unter anderem um Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung, aber auch um körperliche Übergriffe.

07:20 Uhr | Zeitung: Geheime US-Pläne für Ukraine im Internet veröffentlicht

Geheime Dokumente über US- und Nato-Pläne zur Unterstützung des ukrainischen Militärs im Vorfeld einer geplanten Offensive gegen Russland sind im Netz aufgetaucht. Das berichtete die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf US-Regierungsmitarbeiter. Das US-Verteidigungsministerium untersuche demnach, wer hinter der Veröffentlichung stecke. Analysten zufolge scheint der Inhalt der Unterlagen jedoch auf eine Art und Weise verändert worden zu sein, die auf eine Desinformationskampagne aus Russland hindeuten könnte, heißt es in dem Bericht.



Versuche der US-Regierung, die Dokumente löschen zu lassen, seien bisher nicht erfolgreich gewesen, schreibt die Zeitung. Die Unterlagen seien über die Social-Media-Plattformen Twitter und Telegram verbreitet worden. Dem Bericht zufolge sind die Dokumente fünf Wochen alt und enthielten keine konkreten Schlachtpläne. Militärische Insider könnten daraus aber dennoch wertvolle Informationen ziehen, wie zum Beispiel Zeitpläne für Waffenlieferungen.

06:30 Uhr | Nord-Stream-Anschlag: Ein Staat steckt dahinter

Die schwedische Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein Staat hinter den Anschlägen steckt, bei denen die Nord-Stream-Gasfernleitung in der Ostsee beschädigt wurde. Wie die Behörde mitteilte, ist die Identität der Täter weiterhin unklar. Der verantwortliche Staatsanwalt Mats Ljungqvist sagte gestern der Nachrichtenagentur AFP, die Ermittler hofften, dass festgestellt werden könne, "wer dieses Verbrechen begangen hat". Dies sei jedoch schwierig, es sei ein komplexer Fall.