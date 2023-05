Wegen eines verdächtigen Koffers gibt es einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Uniklinikum in Jena. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde ein herrenloser Koffer mit einem weißen Pulver am Dienstagmorgen im Bereich der Kindernotaufnahme gefunden.

Feuerwehrleute in Schutzanzügen (links) am Uni-Klinikum in Jena. Bildrechte: MDR/Johannes Krey

Gefahrenlage ausgeschlossen

Inzwischen ist laut Polizei eine Gefahrenlage ausgeschlossen. Der Betrieb in der Kindernotaufnahme geht weiter, wird aber derzeit in einen anderen Bereich verlagert. Die Zufahrten zum Uniklinikum sind wegen des Einsatzes gesperrt, zu Fuß ist es weiter erreichbar. Der Koffer werde in den nächsten Tagen in einem Fachlabor untersucht.