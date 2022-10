Seit einem halben Jahrhundert prägt ein markantes Bauwerk die Jenaer Innenstadt: Vor genau 50 Jahren wurde der Rundturm in der Stadtmitte feierlich eingeweiht. Das in zweieinhalb Jahren errichtete Bauwerk ist mit 159 Metern das höchste Bürogebäude in Mitteldeutschland. Für das von DDR-Stararchitekt Hermann Henselmann (1905-1995) errichtete Hochhaus war zuvor ein altes Wohn- und Geschäftsviertel am Eichplatz gesprengt worden.