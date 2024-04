In Jena sind am vergangenen Wochenende Wahlplakate zerstört worden. Laut Polizei sind davon alle Parteien betroffen gewesen.

Am Anger in Jena wurden unter anderem Plakate mit Farbbomben beworfen. Dadurch wurde auch ein in der Nähe geparktes Auto mit der schwer abwaschbaren Farbe beschmiert. Wie es hieß, muss das Fahrzeug neu lackiert werden. Der entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.