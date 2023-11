Am Neuen Jagdschloss in Hummelshain (Saale-Holzland-Kreis) werden drei große Baracken und das Jungeninternat des früheren DDR-Jugendwerkhofs abgerissen. Am Montag ist die Baustelle eingerichtet worden. Die Container und Bauzäune stehen schon.

Bildrechte: Daniel Suppe