Bei dem Brand sind in der Nacht zu Freitag vier Menschen verletzte worden - zwei liegen noch im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, gab es in einer Gusshalle kurz nach 2 Uhr eine Explosion in einem Gussofen. Flüssiges Eisen schleuderte gegen das Hallendach und setzte es in Brand. Die gesamte Werkshalle geriet daraufhin in Vollbrand.