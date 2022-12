Anfang Januar sollen die rund 300 ukrainischen Flüchtlinge, die derzeit noch in Turnhallen in Erfurt leben, umziehen. Das berichtet die "Thüringer Allgemeine". Demnach stehen zwei neue Gemeinschaftsunterkünfte bereit.

Die ukrainischen Flüchtlinge sollen in Erfurt aus Turnhallen in neue Gemeinschaftsunterkünfte umziehen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Laut Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) ist das neben dem Airport-Hotel in Bindersleben das Ibis-Budget-Hotel in Urbich. Für diese Unterkünfte habe das Land sogenannte Patronatserklärungen abgegeben, so Bausewein. Das bedeutet, dass das der Freistaat die Kosten übernimmt. Für eine dritte Unterkunft stehe die Erklärung noch aus.