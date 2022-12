Für die Erstaufnahmestelle in Suhl ist weiterhin keine Entlastung in Sicht. Wie ein Sprecher im Landesverwaltungsamt MDR THÜRINGEN bestätigte, leben momentan mehr als 1.250 Menschen in der Unterkunft. Damit ist die Einrichtung deutlich überbelegt. Ein normaler Betrieb ist mit maximal 800 Bewohnern möglich.

Fehlendes Personal größtes Problem in Erstaufnahme

Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) hatte schon vor Wochen zugesagt, dass die Unterkunft zum Jahreswechsel entlastet wird. Etwa 20 Menschen sollen laut Landesverwaltungsamt noch am Freitag von Suhl in die Unterkunft nach Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) gebracht werden. In der kommenden Woche sollen zudem rund 100 Bewohner auf die Kommunen und Landkreise verteilt werden.

Die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl Bildrechte: dpa