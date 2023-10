Das Schreiben soll der TLZ zufolge an die Staatskanzlei, das Thüringer Migrationsministerium und an den Chef des Landesverwaltungsamt gegangen sein. Eine Sprecherin bestätigte den Eingang bei der Behörde.

Migrationsministerin Doreen Denstädt will dem Zeitungsbericht zufolge herausfinden, "was da schiefgelaufen ist". Sie gehe nicht davon aus, dass die Halle geschlossen wird. Sie selbst habe bei einem Besuch keine hygienischen Mängel gesehen, auch das Rote Kreuz habe nichts davon berichtet.

Die Außenstellen in Hermsdorf und Eisenberg sollen die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl entlasten. Anfang Oktober hat das Land einen Aufnahmestopp für Suhl verhängt. Seit vergangener Woche können sich Flüchtlinge auch in Hermsdorf und Eisenberg registrieren lassen.