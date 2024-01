Bildrechte: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Mutmaßlich Amoktat angekündigt: Polizeieinsatz im Ilm-Kreis

10. Januar 2024, 16:50 Uhr

Einen größeren Polizeieinsatz gab es in Gräfenroda. Ein Schüler soll mutmaßlich eine Amoktat angekündigt haben. Die Schule im Ort blieb am Mittwoch geschlossen. In Bad Lobenstein gab es einen weiteren Polizeieinsatz wegen einer ähnlichen möglichen Gefährdung.