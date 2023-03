Aber sie lobt an diesem Abend auch die Thüringer Polizei: "Es ist gut, dass eine solche Neonazi-Veranstaltung in Thüringen, dem Heimatland des NSU, durch die Thüringer Polizei konsequent verhindert wurde."

Die Polizei wird an diesem Abend keine Vorfälle oder Ordnungswidrigkeiten feststellen. Die Neonazis reisten so ab, wie sie gekommen waren: still und leise. Gelöst ist damit das Problem des Rechtsextremismus in Kahla nicht. Denn solange Neonazis Immobilien besitzen, verfügen sie über Räume, in denen sie ungestört Geld für ihre inhaftierten Kameraden sammeln können.