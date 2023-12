Seit Ende November würden keine Waren mehr aus dem Mastbetrieb in Rewe- und Penny-Filialen verkauft, sagte ein Sprecher der Rewe Group auf Anfrage von MDR THÜRINGEN. Vom Mastbetrieb werde eine schnelle und lückenlose Aufklärung erwartet. Die Rewe Group schließt eigenen Angaben nach weitere Konsequenzen gegen den Lieferanten nicht aus.

Auch die Handelskette Astenhof Frischgeflügel hat den Mastbetrieb vorsorglich aus der eigenen Lieferkette herausgenommen, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Mitarbeitern, die in Verdacht stehen, mit den Vorwürfen in Zusammenhang zu stehen, sei gekündigt worden.