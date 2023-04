Noch dampfen die zartrosa Leiber. In Hälften hängen sie an Haken in der Schlachthalle, um auf einer Schiene gleich zur nächsten Station weitergeschoben zu werden. Seit wenigen Minuten sind die Schweine erst tot - manche ihrer borstigen Artgenossen am Eingang der Halle quietschen noch. Auch wenn die Produktion hier im südthüringischen Schmalkalden bei der Firma "Thüringer Landstolz" nicht auf Masse setzt: So ganz lässt sich der Stress für die Tiere nicht vermeiden. Hier entsteht die Thüringer Bratwurst. Oder vielleicht sollte man sagen, hier stirbt die Thüringer Bratwurst.

In der Stunde schlachten wir hier so 45 Schweine. Kevin Holland-Moritz Geschäftsführer "Thüringer Landstolz"

Geschäftsführer Kevin Holland-Moritz führt die Produktionskette entlang, vorbei an Männern mit Sägen, Messern oder Kontrollgeräten, mit denen zum Beispiel der Magerfleischanteil der Tiere gemessen wird. Es stinkt nicht, aber die Luft ist feucht von den Verarbeitungsprozessen und dem ganz eigenen Geruch von frischem Fleisch. Jeder Arbeiter hier hat eine Aufgabe, erklärt der Chef. "In der Stunde schlachten wir hier so 45 Schweine", sagt er, "an Freitagen machen wir auch ein paar Rinder."

Landstolz-Geschäftsführer Kevin Holland-Moritz in der Schlachthalle in Schmalkalden. Bildrechte: MDR/David Straub

Betrieb vermarktet in der Region

Holland-Moritz hat den Betrieb 2018 von seinem Vater übernommen und führt das Unternehmen mit seinen 340 Mitarbeitern durch eine Zeit, in der immer weniger Fleisch gegessen wird und die Qualitätsansprüche vieler Konsumentinnen und Konsumenten gleichzeitig steigen. Landstolz schlachtet pro Woche nicht nur rund 800 Schweine, sondern zerlegt das Fleisch und bietet die Leberwürste oder Grillfackeln unter anderem direkt in seinen 34 Filialen in der Region an.