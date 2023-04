Dem Bau einer neuen Turnhalle an der Grundschule in Stiebritz im Saale-Holzland-Kreis steht nichts mehr im Weg. Am Montagmittag übergab Bildungsminister Helmut Holter (Linke) einen Förderbescheid über rund 1,9 Millionen Euro. Schon seit Jahren kämpfen Kinder, Eltern, Lehrer und Kommunalpolitiker für den Turnhallenneubau. Nun können Ausschreibung und Planung der neuen Sportstätte beginnen. Die vor fast 50 Jahren gebaute alte Turnhalle soll abgerissen werden.