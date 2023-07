Dass Deutsche in der Kahlaer Tafel bevorzugt werden, mag die einen empören, andere zufrieden stimmen. Es zeigt aber vor allem eines: Für die Ärmsten der Armen ist kaum noch etwas übrig. Sie sind auf Gedeih und Verderben auf Spenden angewiesen und auf das Zutun ehrenamtlicher Helfer, die bis zum Umfallen schuften, damit das, was Supermärkte sonst in die Tonne schmeißen würden, noch verteilt werden kann.

So wie Maria Stoll, genannt Mary, die seit einem dreiviertel Jahr die Lebensmittelausgabe der Tafel in Kahla leitet. Die 36-jährige Mutter von vier Kindern ist eigentlich Intensivkrankenschwester. Während Corona bekam sie ihre Kinder nicht mehr betreut, wurde arbeitslos und landete ebenfalls bei der Tafel. Als Kundin. Jetzt kümmert sie sich um Bedürftige, organisiert Lebensmittel und Verteilung, hält den Laden am Laufen, stellt so etwas wie Stetigkeit und Struktur her. Viele Ehrenamtler seien extrem unzuverlässig, den Job hier wolle kaum einer machen, sagt Mary.