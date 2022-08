Bei einem Fest in Großpürschütz im Saale-Holzland-Kreis ist am Sonntag eine 66-jährige Frau von einer Kutsche überrollt worden. Nach Angaben der Polizei waren die Pferde durchgegangen. Dabei wurden die Zuschauerin schwer sowie ein elfjähriges Kind leicht verletzt. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Gegen den Führer des Gespanns wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Pferde ziehen eine Kutsche - hier in Vitte auf Hiddensee (Symbolfoto). Bildrechte: dpa