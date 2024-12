Dieser habe sich vor allem gegen den geplanten 60 Meter hohen Büroturm gerichtet, so Bürgermeisterin Anja Isserstedt-Theilig (parteilos). Statt in Großlöbichau investiert die Firma nun groß in Montana/USA. Dort würde ihm der rote Teppich ausgerollt, sagte Jens Bergner MDR THÜRINGEN. Bauland gebe es reichlich, Steuern zahlen nicht nötig. Seine neuen Pläne begründet der Unternehmer mit dem Druck, die Produktionskapazitäten schnell auszubauen. Denn die hochspeziellen Bauteile von Vacom sind sehr gefragt in der Halbleiterindustrie, aber auch im Bereich Erneuerbare Energien, in der Medizin sowie der Luft- und Raumfahrt.