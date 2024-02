Osteogenesis Imperfecta - Die Glasknochenkrankheit Bei den meisten Betroffenen (85-90%) liegt die Ursache in einer Veränderung in den Erbinformationen. Es handelt sich um eine angeborene, bis dato nicht wieder rückgängig machbare Erkrankung. Durch die genetische Veränderung produzieren die knochenaufbauenden Bindegewebszellen ungenügend Kollagen, was zu einer Veränderung der Knochengrundsubstanz führt. Durch die veränderten biomechanischen Eigenschaften ist neben dem extrem hohen Risiko für Knochenbrüche, die bereits durch kleine Stöße verursacht werden können, die Knochenmasse verringert (Osteoporose). Viele Betroffene haben darüber hinaus auch Skelettverformungen besonders der langen Röhrenknochen. Deutsche Gesellschaft für Osteogenesis Imperfecta

In der Medizin wird die Glasknochenerkrankung in sieben verschiedene Typen unterteilt. Laya hat Typ III, das heißt, sie ist kleinwüchsig und ihre Knochen sind deformiert und stark brüchig. Erst im Januar musste sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden, weil ihr Schulranzen für zwei gebrochene Beine sorgte. "Man kann eigentlich nicht wirklich auf bestimmte Dinge achten", sagt Laya Mutter Isabell Watzke. "Manchmal reicht ein Niesen, und schon sind zwei Rippen kaputt."

Im normalen Tagesablauf muss Laya also sehr vorsichtig sein. Außerdem ist sie wegen des Rollstuhls eingeschränkt. In Zukunft soll Indie ihr Frauchen auch außerhalb der Wohnung begleiten, zum Beispiel in die Schule oder in den Supermarkt. Dort reagierten die Mitarbeiter überrascht, aber freundlich auf den ungewöhnlichen Besucher. "Die haben gesagt: Schön, dass du jetzt deinen Hund hast", sagt Laya.