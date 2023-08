In Halle dürfen Assistenzhunde künftig in öffentliche Einrichtungen. Mit ihrer Teilnahme an der Kampagne "Assistenzhund Willkommen" will die Stadt nach eigener Aussage Barrierefreiheit und Inklusion fördern. Das Zutrittsrecht wird mit Aufklebern gekennzeichnet, zum Beispiel an den Eingängen von Verwaltungen und Bildungseinrichtungen.