Denn allein in Deutschland werden Tag für Tag etwa 15.000 Blutspenden benötigt. Deshalb organisiert das DRK rund 43.000 Termine in ganz Deutschland. 75 Prozent der Blutversorgung werden damit abgedeckt. Vor allem Unfallopfer, Patienten mit Organtransplantationen und Krebspatienten sind auf Blutpräparate angewiesen.

Pro Spende fließen rund 540 Milliliter Blut in die Kunststoffbeutel und in zwei Plastikröhrchen. Die dienen zum Testen des gespendeten Blutes. Für die Spender ist das auch eine gute Möglichkeit, frühzeitig Krankheiten zu erkennen. Ist alles in Ordnung, darf das Spenderblut weiterverarbeitet werden. Laut Claudia Widder geschieht das noch in der Nacht. Im Blutspendezentrum wird das Blut in seine Bestandteile zerlegt.