Parallel zur Blutspende wird der Fragebogen ausgewertet und das Blut untersucht, das im Vorfeld mittels Röhrchen entnommen wurde. Dabei geht es um Infektionskrankheiten beziehungsweise Viren wie HIV oder Geschlechtskrankheiten. Im Falle des DRK in Thüringen gehen die Spenden des Tages direkt ins Institut nach Dessau, das auch Blutspenden aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen entgegennimmt. Dort wird die "Aufspaltung" in die drei Bestandteile vorgenommen und dann geht es wieder zurück nach Thüringen. Das ist das Grundprinzip, das Spenderland profitiert also auch von der Spende.