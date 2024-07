Das Technikmuseum im Buteilepark in Neustadt an der Orla im Saale-Orla-Kreis ist ab sofort geschlossen. Die Mitglieder des Museumsvereins Orlatal verabschiedeten sich am Sonntag mit einer letzten Führung um 14 Uhr von den Besuchern.

Die Sammlung historischer Automobile, Feuerwehrfahrzeuge und Industriemaschinen war seit 2011 in der früheren Industriehalle zu sehen. Seit einem halben Jahr ist die Stadt Eigentümer des Geländes. Sie will nach eigenen Worten die Halle sanieren und im Rahmen der Landesgartenschau 2028 als Ausstellungshalle nutzen.

Noch Hoffnung für Teil der Ausstellung im Buteilepark

Der Museumsverein will die Sammlung so lange wie möglich zusammenhalten. Laut Vereinschef Jürgen Mädel sind unter den Exponaten viele Leihgaben, aber auch Vereinseigentum. Einige private Leihgaben wechseln in ein Technikmuseum in Leipzig. Andere werden durch die Besitzer zuhause eingelagert oder möglicherweise auch verkauft. Der Verein sei froh, dass inzwischen eine Halle vor allem für die historischen Maschinen gefunden wurde, so Mädel. Allerdings reicht dort die Fläche nicht für alle Exponate.