Neustadt an der Orla Oldtimer- und Technikmuseum muss Landesgartenschau weichen

13. März 2024, 21:01 Uhr

Viele Museen in Thüringen funktionieren nur mit ehrenamtlichen Helfern, die mit viel Herzblut bei der Sache sind. So auch im Technikmuseum in Neustadt an der Orla, das mit vielen seltenen Exponaten punkten kann. Doch die Zeit läuft ab. Ende des Jahres muss das Museum Platz machen für die Landesgartenschau 2028.