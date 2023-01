In der Begegnungsstätte der Diakonie in Pößneck sind die ersten Plätze schon sehr früh belegt. Fünf Menschen sitzen am Tisch und essen den Mittagseintopf. Es gibt Graupen mit Gemüse, eine Scheibe Brot und Tee. Aber auch die Möglichkeit zum Aufwärmen und Reden. "Ich finde das Angebot in Ordnung", sagt Waltraud Schmidt, "von so etwas müsste es mehr geben, vor allem für die Obdachlosen und die, die keine Arbeit haben."