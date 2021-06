Nach dem Flugzeugabsturz am Mittwochnachmittag bei Gefell im Saale-Orla-Kreis dauern die Ermittlungen an, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Ob die Zivilmaschine tatsächlich wie zunächst vermutet gegen ein Windrad geflogen ist, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Trümmerfeld sei groß und verteile sich über ein Waldgebiet und eine Wiese. Die Trümmerteile sollen im Laufe des Tages eingesammelt werden.

Bei dem Absturz des Leichtflugzeugs war der Pilot ums Leben gekommen. Offenbar handelt es sich um einen 48 Jahre alten österreichischen Fußballtrainer. Der Verein Austria-Salzburg hatte das in der Nacht in den sozialen Netzwerken mitgeteilt. Die Polizei bestätigt diese Information noch nicht, die Identität sei noch nicht eindeutig geklärt, heißt es. Der Mann, der nach derzeitigen Informationen in Passau gestartet war, befand sich mit hoher Wahrscheinlichkeit allein an Bord.