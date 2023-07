In dem Fall der seit 33 Jahren vermissten Ines Heider aus Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) gibt es möglicherweise weitere Hinweise. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN am Donnerstag sagte, hätten sich in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" am Mittwochabend mehrere Anrufer gemeldet. Ob es weitere Anrufe bei anderen Dienststellen gab, konnte er noch nicht sagen.