Beim Petrolettes-Festival geht es nur um Frauen und ihre Maschinen. Männer müssen draußen bleiben. Irene Kotnik brachte die Idee von einem Besuch in den USA mit nach Deutschland. Und das Konzept kommt an.

Auf dem Festival-Gelände gibt es für die Besucherinnen viel zu entdecken. Vom Moto-Yoga am Vormittag geht es zum Balance-Training oder zum Schrauberworkshop. Wer etwas ganz Anderes möchte, kann sich im Schmuck-Design versuchen oder eines der vielen Angebote in den Modezelten nutzen.

Am Abend locken dann wieder Bands und DJs auf die Bühne neben der Rennstrecke. Natürlich mit Frauenbands. Und auch am Einlass, beim Catering und bei der Organisation findet sich geballte Frauenpower. Für die Männer blieb am Samstag nur die Rolle als Zaungast. Zum ersten Mal durften sie am Familiensamstag mit auf das Gelände.