Wetzel hätte seinen Vortrag gern schon früher in Pößneck gehalten. Das Interesse sei aber nicht vorhanden gewesen. Auch nicht bei der Stadt. Er freut sich, dass die "Öpitzer Heimatfreunde" ihn eingeladen haben. Mit dem Vorsitzenden Bernd Wagner ist er seit langem befreundet. In den 1970er Jahren hat Wetzel im "Rosengarten" sogar eine Zeitlang Judo trainiert.

Allerdings schlägt dem Ballonflüchtling in Pößneck auch viel Kritik entgegen. Das Risiko, dass die vier Erwachsenen und vier Kinder abstürzen, sei viel zu hoch gewesen, hört man hinter vorgehaltener Hand. Andere beklagen, dass Wetzel und Strelzyk mit ihrem Plan Bekannte und Verwandte in Pößneck gefährdet hätten. Im "Rosengarten" sind solche Töne heute nicht zu hören. Die Anwesenden hören aufmerksam zu, als Wetzel über den Bau des dritten Ballons berichtet. Der wird größer als die beiden Vorgänger. Damit soll endlich die Flucht klappen.

Allerdings kommt auch die Stasi den beiden immer näher. Wetzel schmunzelt, wenn er an die Szenen aus dem Film "Ballon" denkt. "Ganz so knapp ist es nicht gewesen", erzählt er. "Ich denke, noch eine Woche länger, dann hätten sie uns gehabt." Außerdem hat Wetzel inzwischen seine Einberufung zur Volksarmee in der Tasche. Auch deshalb drängt die Zeit.

Deshalb sind die beiden Familien auch froh, als am 16. September 1979 endlich gutes Flugwetter kommt. Von einer Wiese in der Nähe von Heinersdorf wollen sie starten. "Wir hatten so viel Adrenalin im Blut, dass wir überhaupt keine Angst hatten", erzählt Wetzel. "Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen." Mit dem Wissen von heute, sagt er, würde er so eine Aktion nicht mehr starten. Damals aber kletterten die acht Personen in die Gondel und starteten schließlich gen Süden. Nach einer knappen halben Stunde war allerdings das Gas ausgegangen und der Ballon schwebte zu Boden.