Mehrere Menschen kommen aus der Nikolaikirche in Leipzig - dem Ausgangspunkt der Friedlichen Revolution im Herbst 1989 in der Stadt. Tim Neise aus Hameln ist heute auf Spurensuche nach historischen Orten von damals in der Stadt. "Ich habe Demut davor, dass sich die Menschen zu den Montagsdemonstrationen versammelt haben. Den Mut, die die Leute damals hatten, den kann man in der Nikolaikirche noch atmen", sagt der 50-Jährige.

Tim Neise hat am 7. Oktober Geburtstag. Zufälligerweise feierte er so jedes Jahr mit der DDR Geburtstag - 1989 das letzte Mal. "Ich habe in den Ferien die Militärparaden angeschaut. Das war so weit weg, wie von einem anderen Stern." Noch im Sommer 1989 habe er vor der Mauer in Berlin gestanden mit dem Gefühl "das wird immer so bleiben."