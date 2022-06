Pastorin Antje Boelter bringt am Sonntag mitten im Gottesdienst ihren Rollkoffer vor den Altar, packt ein paar Sachen aus und verwickelt ihren Ehemann, Pfarrer Tillmann Boelter, in ein Gespräch: Ob es nicht an der Zeit wäre, sich ein neues Kleid zu leisten, fragt sie.

Die Kirchgemeinde lacht - versteht aber genau, was gemeint ist. Auf den Tag genau vor einem Jahr hatte die Gemeinde damit begonnen, der Remptendorfer Kirche ein neues Kleid zu verpassen. Und auch damals stand am Anfang die Frage, ob sich das Dorf das leisten könne.

Das Pastoren-Ehepaar und die Kirchgemeinde machten aus der Lage kein Geheimnis. Es waren wohl so einige Gespräche in Remptendorf und Umgebung, bei denen es um die Frage ging, wie die Fassadenerneuerung noch zu stemmen wäre. Am Ende zeigte sich: Das Dorf zieht mit. Auch Menschen, die nicht regelmäßig in den Gottesdienst kommen, wollten, dass die Kirche schmuck aussieht.