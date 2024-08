Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Saale-Orla-Kreis Landrat: Nach Klinik-Aus keine Flüchtlingsunterkunft in Schleiz geplant

29. August 2024, 14:44 Uhr

Ende des Monats schließt das Krankenhaus in Schleiz im Saale-Orla-Kreis. Nun gibt es Gerüchte darüber, dass das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden soll. Landrat Christian Herrgott weist diese zurück. In einer Sondersitzung beschäftigte sich der Kreistag am Donnerstag mit der Schließung des Krankenhauses. Sie ging ergebnislos zu Ende. Hunderte demonstrierten unterdessen für den Erhalt des Krankenhauses.