Elektro-Festival SonneMondSterne 2022: Die Party hat begonnen

Festival Party.San startet in Obermehler Auf dem Flugplatz in Obermehler im Unstrut-Hainich-Kreis hat am Donnerstag das Metalfestival Party.San begonnen. Bis zum Sonntag werden rund 9.000 Besucher erwartet. Zuletzt fand das Festival 2019 statt. Das Flugplatzgelände wurde für die 26. Ausgabe extra in eine Kleinstadt mit Infrastruktur verwandelt. Insgesamt 56 Bands treten auf, mehr als zuvor. Zu den Höhepunkten an den drei Tagen gehören berühmte Top-Acts wie Mayhem, Cannibal Corpse und Dismember. Im Vorfeld des Festivals hatten die Organisatoren angesichts eines Brandes nahe des Festivalgeländes vor wenigen Tagen zu einem sehr vorsichtigen Umgang mit Feuer gemahnt.