Thrum sagte, er habe schon mit dem Ergebnis gerechnet. "Wir sind hier 'ne ziemlich blaue Gegend." Landesweit liege seine Partei bei 36 Prozent. Er sei davon ausgegangen, noch einmal zehn Prozent drauflegen zu können. In der Stichwahl laute das Motto "alle gegen einen", schrieb er auf X mit Blick auf seinen Herausforderer Christian Herrgott.

Bei der Wahl am Sonntag hatte Uwe Thrum 45,7 Prozent der Stimmen erhalten. In 47 von 59 Kommunen des Kreises lag der AfD-Kandidat vorn. Christian Herrgott kam auf 33,3 Prozent und zog damit ebenso in die Stichwahl ein. Die von der SPD unterstützte, parteilose Kandidatin Regina Butz erhielt 14,2 Prozent. Abgeschlagener Vierter war Ralf Kalich von der Linken.