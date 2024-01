Wer mit dem Auto oder der Bahn durch den Saale-Orla-Kreis fährt, kann sich kaum sattsehen an weiten Felder, Wiesen und Wäldern. Rund 90 Prozent der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt, sind bewaldet oder Gewässer. Entsprechend hoch ist die Quote der Erwerbstätigen in der Fischerei sowie Land- und Forstwirtschaft. Von 1.000 Einwohnern im Saale-Orla-Kreis arbeiten statistisch gesehen 1,5 in diesen landwirtschaftlichen Berufszweigen . Zum Vergleich: Thüringen- und bundesweit sind es nur 1,2 Personen pro 1.000 Einwohner.

Im vergangenen Jahr standen insbesondere im Oberland viele Wiesen und Wälder in sattem Grün, was bisweilen an Irland erinnerte - nicht zuletzt, weil der Saale-Orla-Kreis ähnlich ruhig und dünn besiedelt ist. Das liegt auch daran, dass der Kreis mit einer Fläche von 1.151 Quadratkilometern der drittgrößte in Thüringen ist. Mit nur 69 Menschen pro Quadratkilometer ist er sogar dünner besiedelt als die irische Insel und liegt thüringenweit nur knapp vor Hildburghausen auf dem vorletzten Platz in puncto Bevölkerungsdichte.