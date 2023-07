Hektisch kurbelt der Lkw-Fahrer an seinem Lenkrad. Der 40-Tonnen-Sattelschlepper ist im Saalfelder Ortsteil Schmiedefeld vor dem Baustellenschild gestrandet. Seit Montag ist mitten im Ort Schluss für den Autoverkehr. Arbeiter der Thüringer Straßeninstandhaltung haben auf rund 500 Metern den Asphalt abgefräst. "Morgen kommt die erste neue Schicht auf die Straße", erzählt einer der Arbeiter. "Am Freitag kommt die Deckschicht drauf."

Schon weit vor Schmiedefeld warnen Schilder die Autofahrer vor der Vollsperrung. Außerdem ist eine Umleitung ausgeschildert, die allerdings von allen viel Geduld verlangt. Wer zum Beispiel von Lichte sonst über Schmiedefeld nach Reichmannsdorf will, fährt statt fünf nun rund 60 Kilometer.

Wir haben uns extra für den Termin in den Ferien entschieden. Dann sind hier bis zu 15 Prozent weniger Fahrzeuge unterwegs.

Von Lichte geht es über Gräfenthal, Probstzella, Leutenberg, Kaulsdorf und Saalfeld bis nach Reichmannsdorf. Zum Glück wollen die Arbeiter am Wochenende fertig sein. Das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt hat allerdings keine guten Nachrichten, denn auch in der nächsten Woche soll es die Sperrung geben. Dann sollen an der B281 zwischen Saalfeld und Arnsgereuth Bäume gefällt werden. Wieder unter Vollsperrung, wenn auch nur zwischen 7 und 20 Uhr.