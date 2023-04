Nachdem in der Nacht zu vorigem Freitag bei einem Wohnhausbrand im Königseer Ortsteil Dörnfeld im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein Mensch ums Leben gekommen ist, stehen nun dessen Identität und die Brandursache fest. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um den Hauseigentümer. Er starb an einer Rauchvergiftung. Die Ermittler schließen Brandstiftung aus. Demnach war es ein Unfall.