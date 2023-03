Im Klinikum Gera haben am Montag rund 100 Feuerwehrleute ein Ammoniak-Leck abgedichtet. Das giftige Gas war dort seit Montagvormittag gegen 10 Uhr bei Wartungsarbeiten ausgetreten. Dabei wurden ein Techniker und ein Feuerwehrmann den Angaben zufolge leicht verletzt.

Da das Leck in Kellerräumen unter der Notaufnahme aufgetreten war, musste die Rettungsstelle und die Zufahrt zur Notaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. Zudem meldete sich das Krankenhaus nach eigenen Angaben für die Dauer des Feuerwehreinsatzes von der Notfallversorgung ab, so dass keine Patienten in Rettungswagen aufgenommen wurden.