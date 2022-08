Ein Flächenbrand im Saalfelder Ortsteil Braunsdorf hat die Feuerwehr im Kreis Saalfeld-Rudolstadt für vier Tage beschäftigt. Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, seien die Löscharbeiten am Montag abgeschlossen worden. Der Brand war am vergangenen Freitag auf einem Feld ausgebrochen. Die Flammen griffen auf ein weiteres Feld und einen Wald über.

Den Angaben nach brannte eine Fläche von etwa zwölf Hektar. Ursache sei ein Funkenflug von einem Mähdrescher gewesen. Mehr als 350 Feuerwehrleute seien an den Löscharbeiten beteiligt gewesen, so das Landratsamt. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 39.000 Euro.

Einen weiteren Brand löschte die Feuerwehr am Freitag in Lauscha im Landkreis Sonneberg. Dort war eine Wiese in der Nähe von Gartengrundstücken in Flammen geraten. Menschen wurden den Angaben nach nicht verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Zuerst hatte es geheißen, dass mehrere Gartengrundstücke brennen.