In einem Silo auf dem Gelände der Firma Ulopor in Probstzella (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist es am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr aufgrund einer Verpuffung gekommen.

Die Feuerwehr musste nach der Verpuffung weiter die Silos von außen kühlen. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa