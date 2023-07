Feuerwerk wird leiser und "grüner"

Der Stausee wird von Vattenfall betrieben - der Energiekonzern entscheidet, ob es derartige Veranstaltungen geben kann. In diesem Jahr entschied sich Veranstalter Falko Tiesel für ein neuartiges Feuerwerk und hat dafür Feuerwerker Kay Blawatt beauftragt. Nötig sei das alles, um die Veranstaltung zukunftssicherer zu machen.

Der Feuerwerker will nur Pyrotechnik verwenden, die kein Plastik und keinen Gips enthält. Auch Schwermetalle, die beim farbigen abbrennen der einzelnen Effekte nötig sind, werden viel sparsamer eingesetzt als gewöhnlich.

Das Feuerwerk soll auch leiser sein, weil auf Blitz-Knall-Sätze mit Aluminiumanteil verzichtet wird. Das Aluminium in den Blitz-Knall-Sätzen beschleunigt die Reaktion beim Abbrennen - je nach Konstruktion knallt es lauter. Für das "grüne" Feuerwerk bringen reine Schwarzpulverladungen insgesamt 2.000 Schuss am Himmel zum Explodieren. Die seien bis zu zehn Dezibel leiser als die gewöhnliche Profi-Pyrotechnik, so Blawatt.

Feuerwerker Kay Blawatt nur in diesem Jahr Pyrotechnik verwenden, die kein Plastik und keinen Gips enthält. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Ein überregional bekanntes Spektakel

Kay Blawatt hat in wochenlanger Arbeit die Dramaturgie seines Feuerwerks erstellt. Drei Musiktitel werden in den elf Minuten Feuerwerk abgespielt. Zusammen mit den passenden Effekten, der Spiegelung im Wasser und vom Pyroschein erleuchtetem Wald verspricht sich der Feuerwerker ein unvergessliches Ergebnis. Dabei will er in diesem Jahr unterm Strich buntere und opulentere Bilder in den Nachthimmel schießen als im vergangenen Jahr, als das Feuerwerk zweieinhalb Minuten länger war.

"Stausee in Flammen" lockt im Schnitt um die 600 Gäste an den Hohenwartestausee, so Veranstalter Tiesel. Die drei bunt beleuchteten Schiffe des Veranstalters sind ausgebucht. Wer eine Karte für den Bootskorso hat, bekommt eine Sondergenehmigung zum Fahren bis nach Mitternacht, was sonst auf der Hohenwarte verboten ist.