Immer dienstags ist Herzenssprechstunde bei Cornelia Hertzsch. Dann ruft sie bei einer 90-jährigen Dame in Rudolstadt an. Die lebt in den eigenen vier Wänden und ist seit der Corona-Pandemie viel alleine. Schon seit einem Jahr telefonieren die beiden - einmal in der Woche eine Stunde lang. Und sie sprechen über Gott und die Welt. "Wir haben noch nie Langeweile gehabt", sagt Cornelia Hertzsch und lacht. "Wir haben immer Themen." Politik, Kochrezepte, Erinnerungen. Sie tauschen sogar selbstgeschriebene Gedichte aus.