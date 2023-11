Nach dem Fund einer Kinderleiche in Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) sind die Ermittlungen im Wesentlichen abgeschlossen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gera werden die Ergebnisse gerade bewertet. Wann das Verfahren beendet werden kann, sei wegen der Komplexität aber offen.

Die Leiche des Kindes war Mitte Januar am Stadtrand gefunden worden. Das Opfer war den Ermittlern zufolge zur Tatzeit etwa drei Jahre alt. Die 21 Jahre alte Mutter saß von Anfang April bis Ende Mai bereits in Untersuchungshaft. Die Frau sei weiterhin dringend tatverdächtig, so die Staatsanwaltschaft.