Die Larven fressen sich dann ihre Gänge durch das Material. Wenn sie bereits irreversible Schäden am Baum angerichtet haben, würden sie über die winzigen Löcher, die sie sich frei gebissen haben, wieder aus der Rinde fliegen und sich den nächsten Baum suchen, sagt Leber.

Die Borkenkäfer fressen sich einzelne Gänge durch die Rinde der Bäume. Bildrechte: MDR/Marie Beßner

Für den Borkenkäfer ist der Baum erledigt, aber für viele andere holzbesiedelnde Arten wichtig. Roswitha Leber Stadt Leutenberg

Der Urwaldpfad hält, was er verspricht, denn urig und naturnah ist er allemal. Als ich einen Blick links herunter in Richtung Hüttengrund werfe, fällt mir einerseits auf, wie weit wir schon vorangekommen sind. Andererseits sehe ich einen langen Abschnitt mit einigen Holzstämmen und abgebrochenen Ästen. Die Naturführerin sagt zwar, dass sie den Charme des alten Urwalds mit Totholz und allem was dazu gehört schätze, aber dieser Zustand berge auch eine große Gefahr.

Wenn es brennt, dann brennt es wie Zunder. Roswitha Leber Stadt Leutenberg

Totholz nimmt einen großen Anteil im Pfad ein. Bildrechte: MDR/Marie Beßner

"Der Urwaldpfad selbst war bislang noch nicht von Bränden betroffen und das soll auch so bleiben", sagt Leber. Das strikte Rauchverbot ist unter anderem eine Maßnahme, um Waldbrände in Leutenberg zu verhindern. Doch so mancher Besucher raucht trotzdem oder grillt mit einem Einweggrill im Waldgebiet.

Der nächste Wegweiser ist in Sicht! Der Schnellkäfer sagt: 400 Meter noch, dann sind wir bei der Wandslebhütte. Dann wandern wir mal weiter durch das Geäst …

Wenn man die Wanderung verkürzen möchte, kann man auch die Abzweigung zum Cronebrunnen statt zur Wandslebhütte nehmen. Bildrechte: MDR/Marie Beßner

Neben dem Totholz rechts am Hang fällt dem einen oder anderen eventuell das helle Moos auf. Normalerweise ist Moos doch dunkelgrün? Doch auch hier äußert sich die starke Trockenheit im Gebiet. Leber erklärt, dass Moos sehr widerstandsfähig sei. Sobald Moos wieder feucht wird, ist es sofort wieder grün. Da bleibt nur zu hoffen, dass das Moos bald wieder Regen aufsaugen kann.

Wenn man sonst in Moos reindrückt, würden normalerweise sofort die Wassereinlagerungen heraussickern. Roswitha Leber Stadt Leutenberg

Im Laufe der Wanderung findet man immer wieder einzelne helle Moosstücke. Bildrechte: MDR/Marie Beßner

Doch nicht nur das Moos kann sich nicht so entwickeln wie vorgesehen. Auch die kleinen Tannen, die am Wegesrand stehen, verpassen die Möglichkeit zu wachsen - der Grund: Rehwild. Obwohl Tannen hart im Nehmen seien, erklärt Leber, fallen sie dennoch dem Rehwild zum Opfer. "Die Wildtiere beißen die Spitzentriebe der Äste ab", sagt Leber.

Die kleinen Tannen am Boden sind besonders gefährdet. Bildrechte: MDR/Marie Beßner

Gerade weil viele Wanderer den Weg in den Urwald finden, wird kaum im Gebiet gejagt. In Leutenberg lebt Rehwild, Schwarzwild und das Muffelwild, das ursprünglich aus Korsika stammt. Die kleinste Unterart des Mufflons stelle eine der größten Gefahren für die Naturverjüngung im Gebiet dar, erklärt sie.

Muffelwild grast. Es geht über alles hinweg. Roswitha Leber Stadt Leutenberg

"Sie werden zwar gejagt, doch die Jagd auf Muffelwild ist wahnsinnig schwer", sagt die Naturführerin. Die Schafe stehen oftmals im Pulk innerhalb eines großen Rudels. "Sie sind die einzige Wildart, die nach oben in den Jagdsitz schauen kann - sobald dort also eine Waffe zu sehen ist, ist das Rudel schon weg", sagt sie.

Roswitha Leber bemerkt am Rande, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, um den Bestand des Muffelwilds einzudämmen: Indem man es isst. In der Region Leutenberg gibt es eine Menge Vermarkter, die Muffelwild verkaufen. Oftmals werden die Fleischereien ihr Fleisch aber nicht los, da die meisten Leute eher in der Winterzeit Wild essen möchten, berichtet Leber.

Ich werbe immer dafür: Leute, esst mehr Wild und nicht nur an Weihnachten! Roswitha Leber Stadt Leutenberg

Neben dem Borkenkäfer stellt das Muffelwild eine weitere Gefahr für die Naturverjüngung im Wald dar. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Weiter geht es: Doch wer denkt, der Anstieg hat nun ein Ende, hat falsch gedacht … Auf den letzten Metern in Richtung Wandslebhütte wird der Pfad noch einmal anspruchsvoll. Mit ausholenden Schritte muss ich mich auf dem trockenen, mit großen Steinen besetzten Weg nach oben kämpfen. Besonders an dieser Stelle wird deutlich, dass feste Wanderschuhe ein absolutes Muss sind. Beim näheren Hinsehen sind sogar kleine Holzstufen zu erkennen, die den Anstieg etwas erleichtern.

Ohne die kleinen Holzdielen wäre der Anstieg in Richtung Wandslebhütte recht mühsam. Bildrechte: MDR/Marie Beßner

Endlich geschafft - der Hang unterhalb der Wandslebhütte ist erklommen! Die Hütte wurde übrigens nach Albert Ludwig Wandsleb benannt, der von 1893 bis 1902 Oberförster in Leutenberg war. Bei der Aussicht auf den Ort sind die Anstrengungen wie weggeblasen. Von hier aus kann man auch die bekannte Hohenwartetalsperre erkennen.

Naturführerin Roswitha Leber trinkt nach dem Anstieg erstmal einen großen Schluck Wasser. Bildrechte: MDR/Marie Beßner

Leber erzählt, dass es im Gebiet immer wieder zu Hochwasserschäden gekommen sei. Vor allem im Jahr 1994 war Leutenberg dort, wo Ilmtal und Lemnitztal aufeinanderstoßen, von einem starken Hochwasser betroffen. "Das Wasser stand einen Meter über der Straße." Zu dieser Zeit hatte es tagelang durchgeregnet und alle Straßen erinnerten an Flüsse. Momentan herrscht das Gegenteil im Urwald: kein Wasser, nur Trockenheit.

Der Ausblick auf Leutenberg ist einmalig – der Anstieg lohnt sich. Bildrechte: MDR/Marie Beßner

Bei der Wandslebhütte gibt es zwei Möglichkeiten, die Route weiter zu wandern. Entweder läuft man von hier aus den steilen Weg nach unten oder man geht den Hang, auf dem man nach oben gelaufen ist, wieder zurück. Leber sagt, dass es angenehmer ist, wieder denselben Weg zurückzulaufen. Wenn man wieder am Wegweiser angekommen ist, sind es nur noch 250 Meter bis zum Cronebrunnen, den jeder auf dem Rundwanderweg mitnehmen sollte, rät Leber.

Ähnlich wie die Wandslebhütte trägt der Cronebrunnen nicht umsonst diesen Namen. Der Brunnen wurde nämlich nach Robert Crone benannt, der zwischen den Jahren 1904 und 1926 Bürgermeister der Stadt Leutenberg war.

Naturführerin Roswitha Leber erzählt, dass einige Denkmäler am Pfad nach berühmten Personen aus Leutenberg benannt worden seien. Bildrechte: MDR/Marie Beßner

Die Hänge sind geschafft. In Richtung Innenstadt geht es nur noch bergab. Auf dem Weg nach unten fällt meine Sicht auf ein kleines Haus, das nicht ganz in ein Waldgebiet passt. Leber erklärt, dass es sich um das Haus der "Save Nature Group" handelt. Die gemeinnützige Naturschutzorganisation wurde von Johannes Leeder und Georg Lesser ins Leben gerufen. Die beiden wollen durch Öffentlichkeitsarbeit und Unterricht an Schulen ein stärkeres Umweltbewusstsein schaffen.

Unterhalb des Hauses entsteht ein weiteres sogenanntes Tiny House, damit der Verein "Save Nature Group" mehr Raum zur Verfügung hat. Bildrechte: MDR/Marie Beßner

Und etwas weiter steht auch schon die nächste Schutzhütte, nämlich die Gustav-Fehler-Höhe. Von hier aus hat man einen eindrucksvollen Ausblick auf die Stadt Leutenberg sowie auf das Schloss Friedensburg, das auch gleichzeitig ein Fachkrankenhaus für Dermatologie sei, sagt Leber. Im Jahr 1993 wurde die Klinik eröffnet und beschäftigt sich seitdem mit Haut- und chronisch degenerative Erkrankungen.

Der Ausblick von der Gustav-Fehler-Höhe spricht für sich. Bildrechte: MDR/Marie Beßner

Wieder in der Stadt angekommen, weist Naturführerin Roswitha Leber noch auf eine Zusatzroute des Urwaldpfades hin. Falls man noch Lust und Laune hat, kann man die kleine Treppe nach oben steigen und vom Kaiser-Friedrich-"Turm" ins Tal herabschauen.

Jeder, der noch nicht genug vom Urwaldpfad Leutenberg hat, kann seine Tour hier fortsetzen. Bildrechte: MDR/Marie Beßner