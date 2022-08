Am Schullandheim, dem Startpunkt des Urwaldpfades angekommen, hört man ein leises und doch pochendes Tropfen. Mein Blick fällt auf einen großen Eimer, der mit Wasser gefüllt im Foyer des Heims steht. Der Hausmeister erklärt, dass es in den letzten Tagen stark im Jüchnitzgrund geregnet hat und der Regen so plötzlich kam, dass das Heim schnell reagieren musste. In Zeiten wie diesen, in denen vor allem Waldgebiete kaum einen Tropfen Regenwasser zu Gesicht bekommen, ist so ein Wolkenbruch recht ungewöhnlich. Wie ich später noch erfahre, scheint Trockenheit auf dem Urwaldpfad aber kein dramatisches Problem zu sein.