Der 20-jährige Geselle Johannes Halbach ist Thüringens bester Maurer. Der Mann aus Unterköditz bei Königsee im Kreis Saalfeld-Rudolstadt hatte den Landesausscheid gewonnen und rechnet sich nun beim Bundesausscheid "German Craft Skills" am Sonntag und Montag in Erfurt Chancen aus. Es ist die Deutsche Meisterschaft des Bauhandwerks. Was ihn dort erwartet, weiß er nicht so genau, aber sein Chef hat ihn fleißig üben lassen.