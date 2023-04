An der Grundschule in Königsee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist der Schulgarten wegen eines giftigen Ölkäfers vorübergehend abgesperrt worden. Wie Michael Kaufmann, Leiter des zuständigen Schulamtes Südthüringen, MDR THÜRINGEN sagte, hatten Mitarbeiter den Käfer am Montag entdeckt und umgehend den Arbeitsschutz informiert. Der Schulgarten sei daraufhin vorsorglich gesperrt worden. Verletzt wurde niemand.