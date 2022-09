Patrick Teichmanns Garten ist nicht der größte. Trotzdem: Sein Kleingarten hält einen Rekord. Den für die meisten Gemüsesorten. Auf engstem Raum züchtet er hier seit elf Jahren Tomaten, Gurken, Zucchini, Kürbisse, Möhren, Kartoffeln, Mais, Rotkohl, Chili und immer so weiter. Vor zwei Jahren hat das Deutsche Rekordinstitut mehr als 30 Sorten bei ihm gezählt. Mit seinen Rekorden hat er es weltweit in die Medien geschafft, auch unter dem Spitznamen "Möhrchen-Patrick".

In Unterwellenborn veranstaltet er jetzt zum ersten Mal die Mitteldeutsche Gemüsemeisterschaft, nach den Wettkampfregeln des Weltverbandes aus den USA, GPC, der Great Pumpkin Commonwealth. In acht Kategorien wird das Riesengemüse von einer Jury gewogen, gemessen und genau unter die Lupe genommen. Die Vorgaben sind streng: Es geht um Farbe, Aussehen und natürlich um Gewicht und Größe.

Tomaten in Strumpfhosen und Vlies als Schutz vor Hitze und Sonne Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Mittendrin statt nur dabei

Teichmann ist aber nicht nur Veranstalter. Er lässt es sich nicht nehmen, auch selbst mitzumachen. Sein Motto: "Gemüse gehört nicht in die Küche, sondern in den Garten und dann auf die Wiegemeisterschaft." Dafür macht er sich am Tag vorher ans Ernten. Doch dieses Jahr fällt das Ergebnis kleiner aus. "Wasserprobleme haben wir nicht, davon haben wir noch genug", sagt er. "Aber die Hitze!" Die habe den Pflanzen geschadet.

"Sobald die Temperaturen über 26 Grad Celsius gehen, stößt die Pflanze ihre weiblichen Blüten ab und am Ende ist keine Frucht da." Auch Gurken, Tomaten und Zucchini sind dieses Jahr in seinem Garten noch nicht so groß wie sonst. Die meisten Früchte will er deshalb weiter wachsen lassen - für die nächsten Wiegemeisterschaften im Herbst.

Patrick Teichmanns Kürbisse sind dieses Jahr noch nicht so weit. Sie dürfen geschützt im Beutel weiter wachsen. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Internationale Konkurrenz

"Möhrchen-Patrick" hofft in Unterwellenborn trotzdem auf einen Rekord. Zum Beispiel mit seinem großen Rotkohl, etwa 40 Zentimeter langen Chili-Schoten und mit seinem Mais. "Der aktuelle Thüringen-Rekord liegt noch bei 3,18 Meter", sagt er. Die Maispflanze in seinem Garten lag zuletzt bei 3,50 Meter.

Möhrchen-Patrick mit seiner Maispflanze in seinem Garten in Pößneck Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Größtes Schwergewicht dürfte bei dieser Meisterschaft aber ein Züchter aus Österreich mitbringen: einen Kürbis, der angeblich bis zu 600 Kilogramm auf die Waage bringt. Teichmann hat dafür extra eine geeichte Waage organisiert. Die, sagt er, hält sogar bis 1.500 Kilogramm. "Damit könnten wir sogar einen Weltrekord wiegen, der bei 1,2 Tonnen liegt." Auf die Waage gebracht werden die schwersten Riesengemüse dann mithilfe eines Baggers.

Auch der Rotkohl macht am Samstag bei den Wiege-Meisterschaften mit. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

