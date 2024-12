Als nächstes will die Stadt das Grundstück deshalb zum Verkauf ausschreiben und an den Höchstbietenden verkaufen. Dann soll darauf neuer Wohnraum entstehen. "Wie der genau aussieht, ob ein Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus entsteht, hängt vom Käufer ab", sagt Kania.

Die Stadt hat Glück, sagt er: "In der direkten Innenstadt, in der es belebt ist, haben wir keine Immobilien dieser Art." Stadt, Wohnungsgesellschaften und Privatpersonen haben dort seit 1990 umfangreich saniert. Aber vor allem in den Nebenstraßen gibt es laut dem Bürgermeister viele dieser Immobilien. "Manchmal liegen die Häuser im Dornröschenschlaf. Dort würde sich eine Sanierung durchaus noch lohnen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Immobilien, die wirklich nicht mehr gerettet werden können."