An der Talsperre Leibis/Lichte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gibt es nun ein Besucherzentrum. Es ist am Montag von Vertretern der Thüringer Fernwasserversorgung und des Naturparks Thüringer Wald eröffnet worden.

Zu sehen sei dort Wissenswertes rund um den Bau und die Bewirtschaftung der Anlage. Neben Schautafeln zur Geschichte der jüngsten Talsperre Deutschlands und einem Zeitraffer-Film der Bauarbeiten ist an einem großen Modell das Einzugsgebiet mit Zuflüsse zu der Talsperre sowie der Weg des Wassers bis zur Trinkwasseraufbereitungsanlage dargestellt.

Rund um das Besucherzentrum werden Touristen zudem mit Tafeln über die Natur und die Geologie informiert. Das Besucherzentrum ist zu Fuß erreichbar. Den Angaben nach gibt es am Fuße der Staumauer einen Parkplatz.

Die Talsperre in Leibis/Lichte ist 2013 in Betrieb genommen worden. Täglich werden dort 44.000 Kubikmeter Fernwasser für Ostthüringen aufbereitet. Etwa 350.000 Menschen werden laut Thüringer Fernwasserversorgung von dort aus mit Wasser versorgt. Am Montag waren darin etwa 28 Millionen Kubikmeter Wasser angestaut.