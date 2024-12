Die Baukosten des "Tante Enso"-Ladens in Mellenbach-Glasbach liegen laut Investorin Waltraud Stolle-Beneke bei 700.000 Euro. Das Land fördert das Projekt mit rund 300.000 Euro. Stolle-Beneke selbst hat Genossenschaftsanteile bei Enso und rechnet erst nach 15 Jahren damit, dass sich der Bau rechnet.

Einkaufen rund um die Uhr - teils wie gewohnt mit Personal

Für vier bis fünf Stunden pro Tag soll der Supermarkt mit Personal besetzt sein. Dann kann jeder im Markt einkaufen und wie gewohnt an der Kasse zahlen. Zu den anderen Zeiten können dann Mitglieder der Genossenschaft mit Karte einkaufen - rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Die Waren würden vom Handelspartner Rewe kommen, so Bausch.

"Nur mit günstigem Einkauf für die 62 "Enso"-Läden bundesweit kommt man an konkurrenzfähige Preise." Mit der Logistik von Rewe sei es auch möglich, frische Artikel als sogenannter Vollversorger anzubieten. Ziel ist es, alles für den täglichen Bedarf im Ort anzubieten. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Laden als Dorfmittelpunkt

Seit April 2021 gäbe es im Ort keinen Laden mehr, so Bürgermeisterin Kathrin Kräupner: "So'n Dorfladen ist ja auch nicht nur Einkaufsmöglichkeit. Das ist ja tatsächlich auch Treffpunkt und Kommunikationszentrum. Und ich weiß, dass in der Zwischenzeit schon viele die Hoffnung darauf aufgegeben hatten."

Drei Jahre dauerte es, von der Recherche zu verschiedenen Einkaufs-Modellen, über das Entwickeln der Bereitschaft der Bürger Genossenschaftsanteile zu kaufen, bis zum eigentlichen Bau.

Bildrechte: MDR/André Plaul

Laden will künftig möglicherweise auch Poststelle integrieren

Auch in Zeiten des Online-Shoppings sehen Bürgermeisterin und "Enso"-Geschäftsführer den Laden als Zukunftsmodell. Dabei ist das Hybrid-Modell mit klassischen Öffnungszeiten und Personal im Laden und der Möglichkeit per Karte 24 Stunden einzukaufen der erste Schritt. Thorsten Bausch will mit "Enso" noch weitergehen: "Wir denken auch drüber nach, mit Medizinern, der Sparkasse und der Post enger zusammenzuarbeiten, um aus den Supermärkten echte Mittelpunkte im Ort zu machen."